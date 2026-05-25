Robaban celulares en recitales, los desbloqueaban y los revendían en La Matanza

Personal de la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos realizó las tareas investigativas ordenadas por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 27, a cargo de Munilla Lacasa, luego de recibirse una denuncia por el robo de un teléfono celular durante el recital de Divididos en el Movistar Arena, del pasado 9 de mayo.

Las tareas de los efectivos comprobaron que el celular buscado se activó por última vez en el mismo lugar donde otras víctimas también reportaron robos en distintos eventos masivos de la Ciudad.

En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo de María Provítola, Secretaría de Martín Costich, otorgó las órdenes de allanamiento en ocho locales de una galería de Villa Celina, ubicada en la calle Olavarría al 2700.

Los procedimientos contaron con la colaboración del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Como resultado de los allanamientos, seis personas fueron detenidas (cuatro hombres y dos mujeres) por irregularidades de los comercios y se incautaron 49 teléfonos celulares, 11 máquinas de reparación de equipos, 9 herramientas de apertura de dispositivos, un posnet, carteles de alias de Mercado Pago y 4.605.000 pesos.