Su beba de un año no respiraba y policías héroes le hicieron primeros auxilios en el patrullero

Durante la noche del lunes, una mujer se presentó junto a su hija de un año de edad, en una comisaría de Bº General Savio, donde la niña arribó con serias dificultades respiratorias tras haberse atragantado presuntamente con un capuchón de lapicera.

Según manifestó la madre, la menor tenía dificultades para respirar, por lo que de inmediato el personal policial intervino realizando maniobras de primeros auxilios en la comisaría. Gracias al rápido accionar de los efectivos, la niña logró ser estabilizada en el lugar.

Posteriormente, fue trasladada de urgencia en un móvil policial hacia el Hospital Infantil de Bº Alta Córdoba, donde los profesionales médicos diagnosticaron un cuadro de atragantamiento.

Finalmente, tras recibir la atención correspondiente, la menor fue dada de alta. La madre, que al momento del hecho estaba con otros familiares, agradeció a la fuerza por haberle salvado la vida a su hija.