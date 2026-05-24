Horror en el aula: le sacaba fotos sexuales a sus alumnos y a su propia hija de 5 años

La investigación se inició a partir de múltiples reportes NCMEC remitidos por plataformas digitales como Google, Meta (Facebook/Instagram), WhatsApp y otras empresas internacionales, donde se informaba la presunta producción y/o distribución de material de abuso sexual infantil.

A requerimiento de la Fiscalía interviniente se llevaron adelante tareas técnicas de ciberinvestigación (análisis de IP, OSINT y trazabilidad digital), logrando identificar posibles usuarios y domicilios vinculados. En consecuencia, se solicitó y se obtuvo 15 órdenes de allanamiento y cinco detenciones.

Uno de los detenidos era un docente de 47 años oriundo de Monte Grande. El delincuente daba clases en cuatro escuelas secundarias: E.E.S.T. N° 1 de Monte Grande, E.E.S.T. N° 9 de Ingeniero Budge, E.E.S.T. N° 6 de Banfield y E.E.S.T. N° 4 de LLavallol, donde daba las materias Procedimientos Técnicos, Lenguajes Tecnológicos, Máquinas Eléctricas y Automatismo y Sistemas Tecnológicos.

La investigación determinó que el abusador sacaba fotos de la cola de alumnos y alumnas. A su vez, descubrieron que generaba imágenes de abuso sexual infantil de su propia hija de 5 años.

El megaoperativo terminó con el secuestro 20 teléfonos celulares, 6 notebooks, una MacBook, tres tablets, 8 discos rígidos, dos pendrives, tres tarjetas de almacenamiento y un CPU. Los allanamientos se hicieron en Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel.