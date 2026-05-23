Le tiraron la puerta abajo, le taparon la boca y le robaron todos los ahorros

El episodio ocurrió el pasado 21 de enero, cerca de las 7.30, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en una casa tras forzar la puerta de ingreso y reducir al propietario. Los ladrones escaparon con dinero en efectivo y joyas.

La investigación fue encabezada por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús, con intervención de la UFIyJ N° 4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto.

Fuentes del caso indicaron que el análisis de cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Avellaneda permitió seguir los movimientos de los sospechosos antes y después del robo. En esas imágenes, uno de los delincuentes quedó registrado utilizando un par de zapatillas negras y blancas de diseño muy particular, un detalle que terminó siendo clave para reconstruir sus desplazamientos y avanzar en su identificación.

A eso se sumó el análisis de comunicaciones de telefonía móvil y la identificación de los vehículos utilizados durante el hecho, elementos que permitieron solicitar dos órdenes de detención y cuatro allanamientos.

Los procedimientos se realizaron en las últimas horas y culminaron con la captura de dos sospechosos, además del secuestro de prendas de vestir y el calzado utilizado durante el robo, guantes negros, teléfonos celulares y una moneda de colección presuntamente robada.

La causa fue caratulada como robo agravado por el ingreso en finca con moradores y la investigación continúa para identificar al tercer integrante de la banda.