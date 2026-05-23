“Le dieron dos tiros a mi compañerito”: organizaban 14 entraderas por semana por Whatsapp

A partir de las tareas investigativas, análisis de comunicaciones, relevamiento de evidencia digital, registros de mensajería, imágenes, audios y demás elementos incorporados a la causa, se logró establecer la existencia de una organización criminal con reparto de roles, logística operativa, utilización de vehículos, armas de fuego y comunicaciones internas orientadas a coordinar hechos delictivos.

Los investigados se jactaban de cometer 14 robos semanales a distintas viviendas, bajo la modalidad entraderas, quienes además crearon un grupo en la aplicación de mensajería WhatsApp nombrado “79” en la quiniela Argentina, el número 79 corresponde a “El ladrón”.

Los integrantes pasaban datos de posibles “trabajos”, pedían municiones y recomendaban a nuevos cómplices. “¿Puedo caer a tu casa y rescatamos un coche?”, preguntó uno. “Está fácil la zona, entramos por el fondo y laburamos tranquilos”, aseguraba otro.

Además de usar el grupo de Whatsapp, varios de los integrantes se filmaban y sacaban fotos que luego subían a las redes. En algunos casos, se recriminaban la actitud en torno a los asaltos. “Yo con el tobillo reventado saltaba paredones”, decía enojado en torno a un nuevo miembro que no “rindió” durante uno de los robos.

Los detenidos tenían múltiples antecedentes por robo, homicidio y delitos contra la propiedad. Los primeros delitos investigados ocurrieron en 2023. A partir de allí, acumularon hechos que, con el transcurrir del tiempo, permitieron rastrearlos a distintos domicilios ubicados en las afueras de La Plata.