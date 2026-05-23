Dos menores aprovecharon que una familia dormía, saltaron al balcón y le robaron la bici

Las cámaras de seguridad de una casa ubicada Carlos Tejedor al 5400, entre Spandonari y Álzaga, registraron como dos delincuentes menores de edad ejecutaron el robo de una bicicleta.

Uno de ellos le hizo “piecito” al otro para que llegue hasta lo más alto de un paredón de ladrillos. El delincuente usó el tapial como forma de llegar hasta un balcón contiguo dónde había una bicicleta.

El cómplice, visiblemente nervioso, le pidió que se apure por miedo a ser visto por alguno de los autos que pasaban por las calles de Caseros. El otro le tiró algo desde arriba que le pegó en la mano y le provocó un daño, ya que se puso a agitarla como si se la hubieran quemado.

Finalmente, el otro saltó con la bici y escaparon. El robo, ocurrido a la altura de Spandonari y Álzaga, despertó la furia del vecino que estaba durmiendo junto a su familia. El denunciante, quien además aseguró que no sería la primera vez que ocurren hechos similares en la zona.