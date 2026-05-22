Contrabando: manejaba borracho desde Chile en un auto lleno de figuritas del Mundial y volcó

Un ciudadano peruano que circulaba alcoholizado y con las luces apagadas por la Ruta Nacional 7 volcó su vehículo tras evadir un control de Gendarmería en la zona de Alta Montaña, en la provincia de Mendoza, y los efectivos descubrieron que transportaba de contrabando una importante carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuada en más de 17 millones de pesos.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional Argentina durante la madrugada de ayer sobre el kilómetro 1.200 de la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad mendocina de Punta de Vacas.

Fuentes de la fuerza indicaron que los gendarmes observaron un auto Ford Focus que circulaba con las luces apagadas, por lo que realizaron las señales correspondientes para que el conductor detuviera la marcha sobre la banquina.

Sin embargo, el automovilista ignoró las indicaciones, embistió el dispositivo de control y continuó su recorrido, lo que derivó en un seguimiento controlado con aviso a otras subunidades de la zona.

A los pocos kilómetros, los uniformados encontraron el vehículo siniestrado tras haber volcado sobre la ruta, con el conductor atrapado en el interior del habitáculo.

Los efectivos desplegaron un operativo de prevención vial y asistieron al involucrado, a quien le detectaron signos evidentes de ebriedad.

De acuerdo con la investigación, el ciudadano de nacionalidad peruana había ingresado desde la República de Chile y transportaba una gran cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026 sin la documentación correspondiente.

La mercadería secuestrada fue valuada en 17.666.843 pesos argentinos y quedó a disposición del personal de Aduana-DGA, mientras que el rodado fue incautado.

Intervino la Fiscalía Federal de Mendoza, que ordenó verificar el domicilio del involucrado, solicitar una alerta migratoria y requerir sus antecedentes.

En tanto, el conductor fue trasladado a la Comisaría 23 de Mendoza, donde quedó a disposición de la Justicia Federal.