Se hizo pasar por un amigo de su hijo, engañó a una jubilada de 84 años y le sacó 100 mil pesos

Una jubilada de 84 años fue víctima de una estafa en San Nicolás, luego de que un hombre se hiciera pasar por un amigo de su hijo y lograra engañarla para que le entregara 100 mil pesos con la excusa de que necesitaba viajar a Ezeiza.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Bolívar, donde reside la víctima, que además manifestó haber sufrido Alzheimer y un ACV, situación que fue aprovechada por el sospechoso para ganar su confianza.

El hombre llegó al domicilio haciéndose pasar por un conocido de su hijo y le aseguró que había ido a retirar un dinero que supuestamente le habían prestado. La mujer abrió y lo atendió en la puerta de su casa.

“Qué lástima que él no está”, le dijo el estafador apenas comenzó la conversación. La jubilada, convencida de que se trataba de alguien cercano a su familia, respondió: “Yo tengo poca plata en este momento para darte lo que él te debe”.

Fue entonces cuando el estafador continuó con el engaño y le manifestó: “De última me da una mano. Viajo para Buenos Aires, al partido de Caning, Ezeiza”.

el sospechoso fue ganando la confianza de la mujer a través de distintas conversaciones, incluso vinculadas a la religión. “¿Va a la iglesia?”, le preguntó el hombre. “¿Cómo sabés?”, contestó sorprendida la jubilada. “Le pregunto porque Dios me lo indica, yo voy a la Iglesia, soy cristiano”, respondió el sospechoso.

En medio de la charla, la víctima llegó incluso a darle un mensaje de fe: “Vos tenés que decirle al Espíritu Santo que venga a vivir dentro de tu cuerpo y él te cuide la mente”.

Finalmente, el estafaor consiguió que la mujer le entregara los 100 mil pesos que tenía guardados en la vivienda y escapó del lugar.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y las imágenes aportan pruebas clave para la investigación, ya que muestran con claridad el rostro del sospechoso y parte del diálogo mantenido con la víctima.