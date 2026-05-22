Robó 170 mil pesos en una óptica con un arma de juguete y lo atraparon los vecinos

Un delincuente fue detenido luego de asaltar una óptica del partido bonaerense de Morón con una réplica de arma de fuego y robar 170 mil pesos de la recaudación, aunque fue reducido por vecinos y comerciantes cuando intentaba escapar del local.

El hecho ocurrió cerca de las 16 en un comercio ubicado sobre la calle Belgrano al 200, donde el sospechoso ingresó simulando ser un cliente interesado en comprar anteojos.

Según informaron fuentes policiales, en un momento el asaltante extrajo de una bolsa una réplica de pistola 9 milímetros y amenazó a la empleada para exigirle el dinero de la caja.

Tras apoderarse de unos 170 mil pesos en efectivo, el delincuente intentó huir, pero justo cuando se dirigía hacia la salida ingresó un cliente al local y la trabajadora comenzó a pedir ayuda a los gritos.

“¡Ayuda! Este chorro me robó”, alcanzó a exclamar la víctima, mientras comerciantes y vecinos de la zona acudían rápidamente y se abalanzaban sobre el sospechoso para impedir su fuga.

Los presentes lograron mantenerlo reducido en el piso hasta la llegada de efectivos de la comisaría 1ra. de Morón y del Comando de Patrullas, quienes concretaron la detención.

Voceros de la investigación señalaron que el acusado se mostró agresivo y opuso resistencia al momento de ser aprehendido por los uniformados.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el dinero robado y la réplica de arma de fuego utilizada en el asalto.

La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de utilería y resistencia a la autoridad” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Morón.