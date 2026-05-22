Con un drone descubrieron un búnker narco: el dealer enfrentó a la policía con una escopeta

Un dealer de 37 años fue detenido tras atrincherarse con una escopeta y enfrentarse a efectivos que allanaban un búnker de venta de droga en el partido bonaerense de Berazategui, luego de una investigación que incluyó el uso de drones y cámaras ocultas.

El operativo fue realizado por personal de la Departamental y de la Comisaría 2da., en una vivienda ubicada sobre la calle 216, donde los investigadores habían detectado movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Fuentes policiales informaron que al momento del ingreso de los efectivos, el sospechoso, identificado como Rubén Alberto Almirón, de 37 años, tomó una escopeta para resistir su detención “hasta el último segundo”.

En medio de un forcejeo, los policías lograron arrojarlo al piso, reducirlo y desarmarlo antes de que efectuara disparos, añadieron las fuentes.

Durante la requisa en las distintas habitaciones del inmueble, los uniformados secuestraron 42 envoltorios de nylon con cocaína, con un peso total de 23,5 gramos, una balanza de precisión y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

Además, hallaron un revólver calibre 38 con seis municiones intactas, una escopeta calibre 12/70 con dos cartuchos intactos y otro percutado, cuatro handies marca Baofeng con sus respectivas baterías y dos bases cargadoras, dos teléfonos celulares y una agenda con anotaciones.

En el marco de la misma causa, los investigadores realizaron un segundo allanamiento en una vivienda ubicada en calle 263 al 1500, donde identificaron a una mujer de 61 años, aunque en ese domicilio no encontraron elementos de interés para el expediente.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº20 descentralizada de Berazategui, conducida por la fiscal doctora Mutoni, quien dispuso la aprehensión del acusado por infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas.