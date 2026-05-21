Asaltaron a los pasajeros de un colectivo y cayeron tras una persecución por la General Paz

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Mataderos, tras una persecución guiada por el Anillo Digital, a cuatro ladrones- uno de ellos con antecedentes penales- que poco antes habían robado a mano armada a los pasajeros de un colectivo en Villa Real.

Personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó en la avenida General Paz la marcha de un Volkswagen Gol negro que poseía alerta temprana por haber sido utilizado en un robo a mano armada un par de horas antes.

Los oficiales informaron del hallazgo por frecuencia e hicieron un seguimiento del auto en sentido hacia el Río de la Plata.

Con la llegada de refuerzos, el vehículo fue rodeado y los policías ordenaron al conductor que se estacionara en la banquina, donde los ocupantes fueron aprehendidos.

De los cuatro detenidos, todos mayores de edad, uno tiene antecedentes por robo, tentativa de robo y lesiones.

En el auto, que no era de propiedad de ninguno de los ocupantes, había destornilladores, cuchillos, una llave francesa, un martillo, un alicate y cuatro mochilas con gran cantidad de prendas.

La policía también encontró un carnet del PAMI, un Certificado Único de Discapacidad a nombre de terceros y tres tarjetas SUBE, además de cinco celulares.

También se les incautó una bolsa con 10,7 gramos de flores de marihuana que fue secuestrada por orden judicial.

El personal a cargo se puso en contacto con el denunciante del ilícito que derivó en la búsqueda del automóvil y conoció que dos horas antes un grupo de delincuentes había robado a mano armada a los pasajeros de un colectivo de la línea 53 en Avenida Beiró y General Paz.

El denunciante, que había hecho el llamado al 911, refirió que los delincuentes abordaron el Gol con el que escaparon por General Paz en dirección al Riachuelo.

Informado del hecho, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 63, a cargo de la Vanesa Alejandra Peluffo, Secretaría 81 de Jorge Polverini, ordenó las detenciones de los cuatro imputados, labrar actuaciones por robo agravado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda, y el secuestro del vehículo y los elementos hallados.