Violenta entradera a un jubilado de 87 años: le robaron un fusil, una pistola y relojes de oro

Cinco delincuentes armados cometieron una violenta entradera en la casa de un jubilado de 87 años en La Matanza, sorprendieron a la pareja mientras dormía y, tras amenazarlos con una escopeta, escaparon con armas de fuego, joyas y relojes de oro.

La violenta entradera ocurrió cerca de las 3.55 de la madrugada en una casa ubicada sobre la calle Centenera al 100, en el barrio Los Pinos de Villa Luzuriaga. "Me pedían dólares y euros", contó la víctima.

Según informaron fuentes policiales, los asaltantes llegaron al lugar a bordo de una Renault Kangoo blanca, rompieron la puerta de ingreso a patadas y sorprendieron al dueño de casa y a su esposa mientras descansaban.

Con los rostros cubiertos y portando armas de fuego, los ladrones redujeron a las víctimas y comenzaron a exigir dinero en efectivo.

“¿Dónde tenés la plata?”, le gritaban al jubilado mientras lo apuntaban con una escopeta en el living de la vivienda, de acuerdo a las imágenes captadas por cámaras de seguridad incorporadas a la investigación.

Las fuentes indicaron que el hombre tenía armas en su domicilio ante la creciente inseguridad en la zona.

Durante varios minutos, los delincuentes revolvieron cada ambiente de la propiedad hasta apoderarse de varios revólveres, una pistola, un fusil, municiones, cadenas y relojes de oro, además de una billetera con documentación personal y tarjetas bancarias.

Pese a la violencia del asalto, tanto el jubilado como su esposa resultaron ilesos.

Tras concretar el robo, la banda escapó a toda velocidad en la Renault Kangoo blanca en la que había llegado al lugar. Parte de la fuga quedó registrada por cámaras de vigilancia de la zona, material que ahora es analizado por los investigadores para intentar identificar a los sospechosos.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°13 de La Matanza, encabezada por el fiscal José Luis Maroto, quien ordenó distintas tareas investigativas para dar con los autores del hecho y localizar el vehículo utilizado en la huida.

El expediente fue caratulado como “robo en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada”. Hasta el momento no hay detenidos.