Querían cruzar a Brasil en un auto con más de 240 kilos de marihuana y los descubrieron

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron más de 240 kilos de estupefacientes durante un procedimiento realizado en la localidad misionera de Alba Posse, en el marco de las tareas que se llevan adelante para combatir el delito en la frontera.

El hecho se inició cuando personal de la Fuerza implementó un control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 8, a la altura del paraje San Francisco de Asís, donde se detectó un vehículo que circulaba con destino a zonas costeras cercanas, para su posterior traslado hacia la República Federativa del Brasil.

A partir de esa situación, se desplegó un dispositivo en la zona que permitió interceptar el rodado. Durante el procedimiento, se constató que el vehículo transportaba bultos en su interior. Con la intervención de un can antinarcóticos, se confirmó la presencia de sustancias ilícitas.

Como resultado, se secuestraron 17 bolsas que contenían un total de 270 panes, con un peso de 241,355 kilogramos, y una bolsa con cogollos, cuyo peso asciende a 0,330 kilogramos.

Asimismo, se procedió a la retención del vehículo utilizado para el transporte. El valor total de los elementos involucrados asciende a casi 1.200 millones de pesos.

Intervienen en la causa la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, y el Juzgado Federal de Oberá, del Dr. Arlindo Otto Kurtz, quienes ordenaron el secuestro de la mercadería y del vehículo, y llevan adelante las actuaciones correspondientes.