"Los mato”: dos ladrones encapuchados y un violento asalto en un almacén

Dos delincuentes encapuchados y armados asaltaron un almacén del barrio Chauvín, en Mar del Plata, donde amenazaron de muerte a la joven que atendía el comercio de sus padres, la obligaron a abrir la caja registradora y escaparon con la recaudación.

El violento hecho ocurrió cerca de las 14 en un local ubicado en la esquina de Catamarca y Formosa, en pleno barrio Chauvín, donde además había una clienta al momento del robo.

Según se observa en las cámaras de seguridad del comercio, dos ladrones ingresaron al almacén y, tras exhibir un arma de fuego, comenzaron a intimidar a quienes estaban dentro del local.

“¡Arriba las manos! Quédense todos quietos. No se vuelen porque los mato”, gritó uno de los asaltantes mientras apuntaba contra la empleada y la clienta.

En medio de la tensión, la joven comerciante levantó las manos y respondió: “No voy a hacer nada”, mientras el delincuente le exigía de manera insistente que le indicara dónde estaba el dinero.

De acuerdo con el relato de las víctimas, el ladrón incluso lanzó una amenaza más violenta al advertir: “Al primero que se mueva le vuelo la rodilla”.

Bajo amenazas, la empleada les mostró dónde estaba la caja registradora y los delincuentes sustrajeron el dinero disponible antes de escapar a pie.

Tras el asalto, la dueña del comercio sostuvo que el monto robado fue escaso, aunque remarcó que “el daño psicológico” sufrido por su hija fue mucho más grave debido a la violencia de la situación.