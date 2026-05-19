Se defendió de un robo y mató de un tiro en la cabeza a un motochorro de 16 años con antecedentes

Un hombre se defendió de un intento de robo, sacó un arma y mató de un balazo en la cabeza a un motochorro de 16 años que tenía antecedentes penales en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió minutos antes de las 20 en Urien y Bacigalupi, donde efectivos de la Departamental de La Matanza y de la comisaría de Virrey del Pino encontraron al adolescente tendido sobre el asfalto junto a una moto Yamaha XTZ sin patente.

Minutos después arribó una ambulancia cuyos médicos constataron que el adolescente había fallecido como consecuencia de un disparo en la cabeza.

Según determinaron los investigadores a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, el menor circulaba como conductor de la moto acompañado por otro sospechoso y ambos seguían a dos hombres que se desplazaban en otra moto.

La secuencia culminó frente al supermercado “El Gitano”, ubicado a unos 50 metros del lugar donde quedó el cuerpo. Allí, de acuerdo con las imágenes de las cámaras, los sospechosos intentaron concretar el robo, momento en el que el conductor de la otra moto descendió sobre la vereda, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra los asaltantes.

Tras los tiros, el hombre volvió a subir al rodado y escapó junto a su acompañante, mientras que el adolescente quedó gravemente herido sobre el pavimento.

Poco después se presentó en la escena el padre del fallecido, quien reconoció el cuerpo de su hijo ante las autoridades.

Fuentes policiales indicaron que el menor registraba antecedentes por “Robo automotor agravado por ser en poblado y en banda y por el uso de arma”. El hecho ocurrió el 6 de agosto de 2025, cuando junto a otros cinco jóvenes fue acusado de robar un vehículo utilizando un arma de utilería.

La causa quedó a cargo de la UFI Temática Homicidios de La Matanza. El fiscal interviniente, el doctor Fornaro, dispuso una serie de medidas para identificar y localizar al hombre que efectuó los disparos.