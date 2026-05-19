La echaron del país, volvió a vender droga con dos mujeres y cayeron con una cámara oculta

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con el auxiliar fiscal Carlos Caputto, obtuvo la prisión preventiva para tres imputadas por venta de drogas en el barrio de Constitución, dos de ellas con antecedentes penales y una ya había sido expulsada del país en dos oportunidades.





Fue la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, quien hizo lugar a los pedidos de prisión preventiva solicitados por el auxiliar fiscal de la UFLA Este.



El caso se inició cuando un policía de la Ciudad, que recorría la calle Lima al 1400, observó que un grupo de hombres rodeaba a tres mujeres y, en ese contexto, una de ellas sacó de un morral unos envoltorios sospechosos.

Cuando el policía dio la voz de alto, los hombres emprendieron la huida y la sospechosa que llevaba el morral fue detenida en el lugar, mientras que las otras dos que la acompañaban fueron aprehendidas a metros de allí.

Tras requisarlas, a la sospechosa del morral se le encontraron 15 envoltorios que contenían cocaína y $215.000 en efectivo. Al tomar intervención la UFLA Este, se dispuso la detención y se les imputó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A partir de un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, se comprobó que las tres imputadas estaban en una situación migratoria irregular. Por caso, una de ellas ya había sido expulsada en dos oportunidades del país; otra tiene una orden de expulsión con prohibición de reingresar al país y registra antecedentes por los delitos de daños, tenencia de estupefacientes y exhibiciones obscenas; y la tercera tiene la residencia vencida.