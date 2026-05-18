Iba en bici escuchando música, cruzó sin mirar y lo atropellaron: cayó de cabeza

Un ciclista que circulaba escuchando música con auriculares fue atropellado por un auto luego de cruzar de manera imprudente una esquina en la localidad bonaerense de General Pacheco y sufrió un fuerte golpe en la cabeza al caer sobre el asfalto, aunque se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la intersección de las calles O’Higgins y Blas Parera, donde las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron toda la secuencia.

Según se observa en las imágenes, el joven avanzó en bicicleta sin advertir la circulación vehicular y fue embestido por un auto que impactó sobre la rueda trasera del rodado.

A raíz del choque, la víctima salió despedida y cayó violentamente sobre el pavimento, golpeando su cabeza contra el asfalto. Tras el impacto, quedó tendido y comenzó a temblar, en una escena que generó preocupación entre los testigos.

Los operadores del sistema de monitoreo municipal detectaron el siniestro y activaron de inmediato el protocolo de asistencia del Sistema de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, móviles del COT y personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que le brindó las primeras atenciones al ciclista antes de trasladarlo de urgencia al hospital más cercano.

Fuentes del operativo indicaron que el joven se encuentra fuera de peligro, pese a la violencia del impacto registrado por las cámaras de seguridad municipales.