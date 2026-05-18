Una pareja arriesgó su vida y se enfrentó a golpes con 4 ladrones en el patio de su casa

Una pareja resistió a una violenta entradera y se enfrentó a golpes con cuatro delincuentes encapuchados que ingresaron al patio de su vivienda en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar.

El hecho se registró cerca de las 23.20 en una casa ubicada en Acapulco y Santa Elena, donde las cámaras de seguridad registraron escenas de extrema violencia, gritos desesperados de auxilio y una feroz pelea entre las víctimas y los asaltantes.

“¡Ayuda! ¡Nos están robando!”, se escucha gritar a la dueña de casa, mientras era sorprendida por los delincuentes en el acceso a la propiedad.

Alertado por los pedidos de auxilio, su pareja salió desde el interior de la vivienda y enfrentó a los ladrones en el patio. “¡Qué hacés! ¡Andate de acá!”, les gritó mientras intentaba impedir el robo.

Según se observa en las imágenes, el hombre comenzó a forcejear con uno de los asaltantes, que lo golpeó con una linterna. Instantes después, otros dos cómplices se sumaron a la agresión y comenzaron a atacarlo a golpes de puño.

En medio de la pelea, la mujer intentó intervenir para separar a los agresores, pero uno de los delincuentes le dio un violento puñetazo en el rostro que la hizo caer al piso.

Pese a la brutalidad del ataque, la pareja logró salir de la vivienda y ganó la calle para pedir ayuda a los vecinos, mientras los delincuentes permanecían dentro del terreno.

Finalmente, los asaltantes escaparon trepando el paredón de una casa lindera y huyeron antes de la llegada de la Policía.

Vecinos de Santa Clara del Mar señalaron que los robos violentos en la zona son reiterados y denunciaron que viven “con miedo permanente” por los hechos de inseguridad.