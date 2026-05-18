Tres encapuchados metieron en su casa a una mujer de 67 años y la desvalijaron

Una mujer de 67 años fue sorprendida por tres delincuentes armados y encapuchados mientras arreglaba la vereda de su casa con una pala, y terminó maniatada junto a su hijo durante un violento asalto ocurrido en una vivienda de la localidad bonaerense de Morón.

El hecho se registró en una casa ubicada sobre la calle Congreso al 1700, donde las cámaras de seguridad captaron el momento en que los asaltantes descendieron de un auto y atacaron a la víctima para obligarla a ingresar al domicilio.

Según se observa en las imágenes, los delincuentes la tomaron del cuello y la arrastraron mientras la sujetaban de las piernas y de las manos. “¡Agarrala bien!”, gritó el líder de la banda, que además insultaba a sus cómplices para que redujeran rápidamente a la mujer.

Una vez dentro de la vivienda, los ladrones maniataron también al hijo de la víctima, de 27 años, y comenzaron a recorrer el inmueble en busca de objetos de valor.

Durante el robo, los asaltantes sustrajeron una guitarra criolla, un charango, un atril, el reloj que llevaba colocado la mujer y el teléfono celular del joven.

Fuentes de la investigación indicaron que un cuarto integrante permaneció dentro del vehículo utilizado para el asalto, estacionado frente a la propiedad, cumpliendo funciones de apoyo y vigilancia. Tras concretar el robo, la banda escapó del lugar y hasta el momento no había sido localizada.

Pese a la violencia del episodio, las víctimas resultaron ilesas, aunque quedaron en estado de shock.

En la investigación intervienen efectivos de la comisaría 2da de Morón y personal de la Jefatura Departamental.