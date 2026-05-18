Cinco menores se movían en bicicletas, entraron a robar a una casa y fueron detenidos

Cinco sospechosos que merodeaban en bicicleta por las calles de Carapachay fueron detenidos tras intentar robar una vivienda. El hecho fue detectado por las cámaras de seguridad de Vicente López y derivó en un rápido operativo conjunto entre ESCUDO, la Patrulla Municipal, la Policía, Bomberos y el SAME.

El episodio ocurrió en la zona de Guido Spano y Mendoza, donde operadores de ESCUDO, la central de seguridad municipal, advirtieron movimientos sospechosos de un grupo de jóvenes que circulaban en bicicleta y observaban con insistencia las inmediaciones de una vivienda.

A partir del monitoreo en tiempo real, los operadores pudieron seguir el recorrido del grupo antes, durante y después del intento de robo. Las cámaras registraron cómo dos de los sospechosos tocaron timbre para comprobar si había personas en el interior, y luego treparon para ingresar a la propiedad con fines delictivos. Mientras tanto, otros integrantes de la banda permanecían en las cercanías, en una maniobra conocida en la jerga policial como “hacer de campana”.

Tras la alerta, se montó un operativo cerrojo en la zona y se inspeccionaron viviendas linderas para dar con los delincuentes. Parte del grupo se retiró al advertir la presencia de la Patrulla Municipal, mientras que otros intentaron escapar por distintas arterias de la zona. Uno de ellos fue hallado escondido en una finca vecina, mientras que otro apareció herido sobre el techo de un quincho, con una posible fractura en una de sus piernas producto de la caída durante el intento de escape.

Para asistir al joven herido, intervino personal de Bomberos, que colaboró para bajarlo del techo, y luego fue trasladado por el SAME al Hospital Houssay, mientras los efectivos continuaban con la revisión de las propiedades cercanas.

Durante ese procedimiento, se logró recuperar una mochila con pertenencias de la víctima, que había sido descartada en el fondo de una vivienda vecina. Además, fueron secuestradas las bicicletas utilizadas por los sospechosos para movilizarse. Los aprehendidos eran menores de edad.

El operativo cerrojo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Departamental de Vicente López y la Comisaría 6ta de Carapachay.

El caso refleja el trabajo coordinado entre la tecnología aplicada a la seguridad, el monitoreo en tiempo real y la presencia territorial de la Patrulla Municipal. ESCUDO no solo permitió detectar la situación sospechosa, sino también seguir el recorrido completo del grupo y activar una respuesta integral junto a la Policía, Bomberos, el SAME y Policía Científica para prevenir el delito y llevar a los responsables ante la Justicia.