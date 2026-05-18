Llegaba a su casa sin darse cuenta que la venían siguiendo y le robaron el auto

Una mujer fue víctima de un violento robo cuando llegaba a su vivienda en la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo, donde tres delincuentes armados la sorprendieron, la obligaron a bajar del vehículo y escaparon con el auto.

El hecho ocurrió cerca de las 21.10 en la intersección de las calles México y Venancio Flores, mientras la víctima se disponía a ingresar a su casa y era esperada por un familiar que le abría el portón.

Según se observa en imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, los asaltantes interceptaron a la mujer con un vehículo de apoyo que le cruzaron en plena calle para impedirle el paso.

“¡Dame las llaves ya mismo!”, le gritaron los delincuentes mientras abrían la puerta del auto y la bajaban por la fuerza.

En la secuencia registrada por las cámaras, la víctima cae al piso y queda rodeada por los ladrones, quienes le quitaron las llaves del rodado antes de escapar rápidamente en el vehículo robado y en el auto en el que habían llegado.

Tras el asalto, la mujer logró incorporarse y corrió hacia el interior de su vivienda para ponerse a resguardo junto a su familia.

Vecinos de la zona expresaron su indignación por la inseguridad y reclamaron mayores medidas de prevención. “Es indignante que mientras el intendente Menéndez viaja por el mundo, nosotros vivamos así”, manifestó una frentista tras el episodio.