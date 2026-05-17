Cuatrero narco: lo investigaban por robar dos vacas y le encontraron más de 100 kilos de marihuana

Todo comenzó con una investigación por robo de ganado tras la denuncia de un chacarero. Según el hombre, le faltaban dos vacas que habría sido faenadas de forma ilegal por un comercio de la zona.

La Guardia Rural “Los Pumas” allanó la carnicería y durante aquel operativo inicial se procedió al secuestro y desnaturalización de 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras. Sin embargo, en la requisa encontraron algo más y solicitaron la intervención de la División de Microtráfico.

En uno de los freezers no hallaron carne sino 181 panes compactos con una sustancia vegetal que resultó ser marihuana. En total, los efectivos decomisaron 109 kilos de droga y arrestaron al carnicero de 32 años, residente de la localidad santafesina de Serodino.

Posteriormente, personal de la PDI llevó adelante tres allanamientos en domicilios asociados al sospechoso, ubicados en Las Heras al 700 (parte trasera del lote), Perú al 200 y Florida al 400, todos en Serodino, departamento Iriondo.

Como resultado de esas medidas judiciales, los efectivos secuestraron otro ladrillo de marihuana con un peso de 560 gramos; cogollos por 123 gramos; plantas de cannabis en proceso de secado por 2,6 kilos; cocaína por 1,1 gramos; balanzas de precisión; una máquina contadora de billetes; dos cámaras de seguridad; cuatro teléfonos celulares; cuatro cartuchos calibre .22; dinero en efectivo por 66.640 pesos; y documentación considerada de interés para la investigación.