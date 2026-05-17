Robaban camionetas con un inhibidor, se tirotearon con la policía y terminaron en una zanja

La policía venía investigando hace tiempo una seguidilla de robos en distintas partes de la ciudad con idénticas características: los ladrones ingresaban de forma no forzada a vehículos 4x4 de una marca japonesa y desaparecían. A su vez, gracias a un trabajo de cámaras, observaron que en todos los hechos siempre había un Renault 9 involucrado que funcionaba como apoyo.

Llevando a cabo tareas de manera encubierta en vehículo particular y apoyo de móvil identificable de la Comisaría 2da, los efectivos vieron al Renault 9 y a varios sujetos abriendo una Toyota Hilux con un inhibidor de señal.

En ese momento se cursa el alerta radial iniciándose una persecución de la camioneta, por calle 11 y 41 logrando darles alcance en calles 155 y 43. Allí se produjo un breve enfrentamiento armado entre los delincuentes y personal policial, sin lesionados. A su vez, la camioneta cayó a una zanja, lo que permitió la detención de los autores.

Los tres hombres, de 28, 29 y 30 años tenían dos inhibidores de señales -uno colocado en la Hilux-, pasamontañas, guantes y un set de herramientas con las que se presupone que vulneraban candados y puertas de vehículos y casas.

Enfrentan una causa por tentativa de robo automotor agravado por ser cometido en poblado y en banda en concurso real con resistencia a la autoridad.