Robaban camionetas de alta gama, las dejaban "enfriar" y las vendían en el mercado negro

Dos camionetas que habían sido denunciadas como robadas fueron recuperadas en distintos operativos realizados a partir del uso del sistema de lectura de patentes del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU).

Los procedimientos se concretaron con pocos días de diferencia y permitieron interceptar una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux que registraban pedidos de secuestro activos por causas de robo ocurridas durante 2025.

Según se informó, el primer operativo se llevó a cabo el pasado 27 de abril, cuando el sistema LPR (License Plate Recognition) detectó una Volkswagen Amarok que figuraba en la base de alertas por haber sido sustraída en octubre del año pasado.

En tanto, el segundo procedimiento ocurrió el viernes 1º de mayo, luego de que el sistema emitiera una alerta por una Toyota Hilux robada en enero de este año.

En ambos casos, tras la activación de las alarmas, operadores del centro de monitoreo iniciaron un seguimiento en tiempo real de los vehículos mediante las cámaras de seguridad distribuidas en distintos puntos del distrito.

Con la coordinación de las fuerzas de seguridad locales, las camionetas fueron finalmente interceptadas y secuestradas.

Fuentes del operativo señalaron que la intervención policial permitió corroborar que ambos vehículos tenían pedidos de secuestro vigentes.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 2 de Zárate-Campana, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que los rodados circulaban por la zona.

Desde el Municipio destacaron que el uso de herramientas tecnológicas como el sistema de lectura de patentes fortalece las tareas de prevención y contribuye al esclarecimiento de delitos vinculados al robo automotor.