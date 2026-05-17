Enfrentó a tres menores que intentaron robarle la camioneta y le pegaron un tiro

Un hombre fue baleado en una pierna luego de enfrentarse a tres delincuentes menores de edad que intentaron robarle la camioneta en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, en un violento episodio que quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en el barrio Las Nieves, en inmediaciones de la calle Dorrego, cuando la víctima fue sorprendida por los asaltantes que lo abordaron con fines de robo.

Según se observa en las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, el hombre se resisitió y forcejeó con los delincuentes para evitar que se llevaran el vehículo, en una secuencia de extrema tensión.

En medio del enfrentamiento, uno de los ladrones efectuó un disparo a quemarropa que impactó en una de las piernas de la víctima, quien cayó al suelo mientras los agresores escapaban del lugar.

“¡Me pegaron un tiro!”, gritó desesperado el hombre tras recibir el disparo. Luego, en el video también se escucha el pedido de auxilio de la víctima mientras varios vecinos salían de sus viviendas para asistirlo.

“¡Auxilio, por favor!”, se oye exclamar al herido, que fue auxiliado por personas de la cuadra hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Fuentes del caso indicaron que el hombre fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió atención médica y se encontraría fuera de peligro.