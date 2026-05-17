“El infierno”, la primera cárcel para narcos y sicarios será inaugurada en mayo de 2027

En un contexto de baja histórica de la violencia en la provincia de Santa Fe producto de las férreas acciones de seguridad llevadas adelante por la gestión de Maximiliano Pullaro, se confirmó en mayo de 2027 quedará inaugurado “El Infierno”, la nueva cárcel destinada a internos de alto perfil que se construye en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero, con una inversión provincial superior a los $ 143.000 millones. El establecimiento alojará a más de 1.150 reclusos -entre ellos narcotraficantes y sicarios- y será una infraestructura sin precedentes en Sudamérica.





Las obras forman parte de una estrategia integral de seguridad pública que, según el gobernador Maximiliano Pullaro, excede el trabajo policial y la incorporación de tecnología. “La seguridad no solo tiene que ver con la Policía o con herramientas como Lince, sino también con el control efectivo de la población detenida. Porque cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, afirmó.



En esa línea, explicó que cada interno alojado en “El Infierno” tendrá una celda individual bajo control permanente del Servicio Penitenciario y únicamente podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos, de hasta 12 personas, cuando así se disponga.

Un modelo penitenciario con aspiración regional

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que la obra “marca un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna” y aseguró que no encontraron modelos equivalentes en la región para replicar.

Cómo será “El Infierno”

El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, explicó que el proyecto involucra a varias empresas trabajando de forma simultánea para acelerar la ejecución, aunque ello exige una coordinación técnica compleja para unificar materiales y sistemas en los distintos pabellones.



La cárcel estará integrada por cuatro módulos y un edificio central de administración, desde donde se realizará el ingreso al complejo. Contará con un doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, con circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia. Además, tendrá torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados.