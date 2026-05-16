Camionero evadió control y con un dron con cámara infrarroja descubrieron que llevaba 2 mil kilos de coca de contrabando

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) decomisó, en la provincia de Salta, cerca de dos mil kilogramos de hojas de coca que se hallaban ocultas en un camión de transporte.

El personal policial le ordenó al chofer que detenga su marcha con el objetivo de ser identificado y posteriormente requisado.

Sin embargo, ante ello el conductor aceleró su marcha con evidentes intensiones de eludir el control policial. Al cabo de unos segundos se detuvo, descendió del rodado y emprendió una fuga a pie por los campos de la citada zona rural. No obstante, los uniformados lo alcanzaron y procedieron a su correspondiente aprehensión.

Al ser requerido de la documentación pertinente, el mismo presentó una serie de expedientes totalmente falsos y los cuales carecían de la respectiva habilitación tanto para conducir la unidad, como así también para transitar por aquella ruta.

Respecto al cargamento que llevaba consistente en harina de soja, se logró observar que sobresalían diferentes bolsas de nylon de color negro; por lo que los funcionarios de la PFA sospecharon que en su interior se escondía algún tipo de elemento ilícito.

En ese contexto, efectuaron consulta con la Sede fiscal Descentralizada de Orán a cargo del Dr. Marcos César Romero, que dispuso el inmediato traslado del operativo hacia la localidad de Aguas Blancas, provincia de Salta, para que el vehículo sea inspeccionado mediante un escáner de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Atento a ello, los servidores públicos se dirigieron hasta allí y realizaron el escaneo en cuestión, determinando la existencia de 82 bultos en cuyo interior se encubrían miles de hojas de coca en su estado natural. El pesaje total arrojó un resultado de 1,845 kilogramos.

El conductor quedó detenido por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23,737), al Código Aduanero (Ley 22,415) y por “Falsificación de documento público”.