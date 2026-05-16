Tiene 20 años, manejaba borracho y tiró un semáforo: el municipio le cobrará por los destrozos

El Municipio iniciará las acciones correspondientes para que el conductor que protagonizó un siniestro de tránsito en pleno centro afronte los gastos generados por los daños provocados durante el hecho, ocurrido el pasado 1º de mayo luego de que intentara eludir un control de alcoholemia.

El episodio se registró durante la madrugada, cuando un Ford Focus no se detuvo ante un operativo ubicado en Brown y Montevideo. Tras escapar del control, el vehículo impactó contra un semáforo y terminó su recorrido contra el frente de un local ubicado en O’Higgins casi Brown.

Según se informó en ese momento, el auto era conducido por un joven de 20 años, quien luego fue sometido al test de alcoholemia. El resultado fue positivo, con 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el vehículo viajaban otras cuatro personas mayores de edad, que fueron asistidas en el lugar por personal médico y no presentaban lesiones. El rodado, que registraba daños visibles en su parte delantera, fue secuestrado y trasladado al corralón municipal por personal de Tránsito.

Ahora, desde el Municipio confirmaron que se buscará que el protagonista del hecho se haga cargo de los gastos ocasionados por el semáforo que derribó durante su recorrido.

La medida apunta a recuperar los costos derivados de la reposición y reparación del equipamiento público afectado.

Además, el comercio damnificado también podría avanzar con acciones civiles para reclamar el pago de los daños generados por la rotura de la vidriera y los perjuicios ocasionados en el interior del local.

El caso había generado repercusión por la mecánica del episodio, que incluyó la evasión del control, la colisión contra infraestructura urbana y el impacto final contra un frente comercial en una zona céntrica de la ciudad.