Entraron con un ariete simulando un operativo: le pegaron a una mamá y su hija para sacarles plata

Un matrimonio vivió momentos de terror luego de que un grupo de delincuentes irrumpiera en su vivienda simulando ser efectivos policiales y utilizando un ariete similar al empleado por fuerzas de seguridad para derribar accesos. El violento robo ocurrió en una casa ubicada en la zona de Posta de Pardo y avenida Intendente Carlos Ratti.

El asalto se desarrolló en pocos minutos, pero con una planificación coordinada. Los ladrones, vestidos con ropa oscura, guantes y cubrecalzados para evitar dejar rastros, forzaron el ingreso a la propiedad y redujeron a los integrantes de la familia mientras exigían dinero en dólares y objetos de valor.

Según relataron las víctimas, al momento de la irrupción Débora se encontraba en el primer piso junto a su esposo y su hija. La joven fue quien advirtió primero los fuertes golpes en la puerta de ingreso. En medio del caos, el padre logró escapar por el balcón y subir a los techos para pedir ayuda a los vecinos y activar el cerco eléctrico, mientras sonaba la alarma vecinal.

Al comprobar que no había grandes sumas de dinero, los delincuentes reaccionaron con violencia física. “Me pegaron en la cabeza y a mi hija también”, contó la mujer tras el ataque.

En apenas dos minutos y medio dentro de la vivienda, los asaltantes se llevaron una consola PlayStation, una billetera y un teléfono celular antes de escapar apresuradamente, alertados por la reacción del barrio y las sirenas de la alarma comunitaria.

Pese a la brutalidad del hecho, la familia no sufrió heridas de gravedad, aunque quedó en estado de shock y realizó la correspondiente denuncia policial.