Hicieron una entradera, se metieron en una estación de servicio y escaparon

Una banda de delincuentes protagonizó una violenta entradera en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y, tras ser detectada por la Policía mientras escapaba, logró fugarse luego de una arriesgada maniobra dentro del playón de una estación de servicio.

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle Cangallo al 600, en la localidad de Temperley, donde cuatro asaltantes irrumpieron con fines de robo.

Fuentes policiales indicaron que un patrullero advirtió movimientos sospechosos en la zona y se dirigió rápidamente al lugar. Al notar la presencia de los efectivos, los delincuentes escaparon a bordo de una camioneta Volkswagen Cross blanca y comenzó una intensa persecución por distintas calles del distrito.

La secuencia de mayor tensión se produjo cuando los sospechosos ingresaron al playón de una estación de servicio aparentemente acorralados por la Policía. En medio del operativo, un móvil les cruzó el paso para impedirles la salida.

Sin embargo, los delincuentes realizaron una maniobra evasiva, esquivaron el patrullero y consiguieron escapar a toda velocidad, mientras continuaba el operativo para intentar localizarlos.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales de Lomas de Zamora, que analizaban cámaras de seguridad y otros elementos para identificar a los integrantes de la banda.