Le robaron el auto a la conductora de una aplicación y se estrellaron contra un poste

Tres delincuentes fueron detenidos en el partido bonaerense de Tigre luego de robarle el auto a una conductora de una aplicación de viajes, escapar a toda velocidad en contramano y terminar estrellados contra un poste tras perder el control del vehículo durante una persecución policial.

El hecho ocurrió en el barrio Delfino de General Pacheco, donde la víctima fue abordada por los asaltantes mientras manejaba un Volkswagen Up. Bajo amenazas, los sospechosos le sustrajeron el vehículo y escaparon rápidamente de la zona.

Tras el robo, operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron la fuga mediante las cámaras de seguridad y dieron aviso inmediato a efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, al tiempo que comenzaron un seguimiento en tiempo real del recorrido de los delincuentes.

De acuerdo con las fuentes, los sospechosos emprendieron una peligrosa huida y circularon a gran velocidad, incluso en contramano y por encima del cantero central de una avenida, mientras eran perseguidos por móviles policiales en el marco de un operativo cerrojo.

En medio de la fuga, el conductor perdió el control del vehículo, que se cruzó de carril de manera brusca, subió a la vereda y terminó impactando contra un poste en la intersección de Ruta 9 y Díaz Vélez.

“Ya está, perdimos”, alcanzó a decir uno de los delincuentes antes de que los tres descendieran del auto con las manos en alto y se entregaran ante los efectivos que los rodeaban. Les secuestraron un arma.

Las fuentes indicaron que el operativo contó con la colaboración de especialistas del Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas (LAIC), quienes aportaron datos clave durante el seguimiento del vehículo robado.

Luego de la detención, agentes de Tránsito trabajaron en el lugar para asegurar la circulación vehicular y remover el automóvil siniestrado. Los tres acusados quedaron a disposición de la Justicia.