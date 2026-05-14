Le apuntaron a la cabeza y le dieron una paliza delante de su novia para robarle el auto

Un joven fue víctima de un violento robo en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, cuando cuatro delincuentes armados lo sorprendieron junto a su novia al llegar a la casa de su familia, lo golpearon brutalmente y le robaron el auto, que luego fue utilizado en al menos otros tres hechos delictivos en la zona.

El hecho ocurrió cuando la pareja descendía del vehículo frente a la vivienda familiar y fue interceptada por los asaltantes, que llegaron caminando por la vereda y se abalanzaron sobre el conductor.

Según se observa en las cámaras de seguridad, los ladrones rodearon rápidamente al joven, le apuntaron a la cabeza y comenzaron a exigirle las llaves del vehículo mientras lo golpeaban.

“Dale las llaves porque te van a disparar”, le gritó desesperada su novia al advertir que los delincuentes estaban armados.

Durante el ataque, la víctima cayó al piso y recibió una salvaje golpiza. Los agresores le pegaron trompadas y hasta una patada en la cara mientras intentaba protegerse.

La joven, por su parte, logró evitar que los asaltantes le quitaran la mochila que llevaba en la mano.

Finalmente, los delincuentes escaparon a bordo del auto robado y, de acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo fue utilizado posteriormente en al menos otros tres robos cometidos en la misma zona.