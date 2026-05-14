Salvaje robo: bajaba con su hija del auto, la tiraron al piso y quedó desvanecida

Una mujer fue asaltada violentamente por dos delincuentes cuando bajaba del auto junto a su hija en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza.



Los ladrones las sorprendieron por la espalda, la tiraron al piso y escaparon con el vehículo mientras la víctima permanecía tendida sobre la vereda como desvanecida.

El hecho ocurrió a plena luz del día sobre la calle Segurola al 300, en la zona norte de Ramos Mejía, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la cuadra.

Según se observa en las imágenes, las mujeres acababan de descender de un Peugeot 208 cuando dos delincuentes que caminaban por la vereda cruzaron rápidamente la calle y las atacaron de manera sorpresiva.

Uno de los asaltantes abordó directamente a la conductora del vehículo, quien intentó resistirse al robo y comenzó a forcejear con el delincuente hasta que cayó violentamente sobre el asfalto.

En simultáneo, el segundo ladrón interceptó a la madre de la víctima, aunque la mujer logró enfrentarlo. Sin embargo, en medio del forcejeo recibió un fuerte empujón, perdió el equilibrio y golpeó su cabeza contra el piso.

La mujer quedó tendida sobre la vereda, aparentemente desvanecida, mientras su hija comenzó a pedir ayuda desesperadamente a los gritos y vecinos de la zona acudieron para asistirla.

“Ayuda, por favor”, se escucha exclamar a la joven en medio de la desesperación, mientras los delincuentes escapaban rápidamente a bordo del Peugeot robado.

El episodio se suma a una seguidilla de robos de vehículos registrados en distintos puntos del partido de La Matanza, donde vecinos reclaman mayor presencia policial y medidas de seguridad ante el incremento de hechos violentos.