Los tuvieron atados dos horas, cargaron todo en valijas y robaron $1.500.000

Cuatro delincuentes fueron detenidos en una serie de allanamientos realizados en Dock Sud acusados de haber cometido una entradera en una vivienda de Wilde, donde redujeron a una familia y escaparon con valijas y bolsos cargados de dinero, ropa, perfumes, notebooks, relojes y otros objetos de valor. En uno de los procedimientos la Policía secuestró además 37 computadoras, más de un millón de pesos y un arma de fuego.

Fuentes policiales informaron que el robo ocurrió el pasado 20 de marzo cerca de las 14.15 en una casa ubicada sobre la calle Zeballos al 6200, en Wilde, partido de Avellaneda, donde vive un hombre de 66 años.

De acuerdo a la investigación, tres delincuentes con gorras y guantes de látex ingresaron de manera sigilosa por el patio de la planta baja y sorprendieron al dueño de casa y a su familia. Luego de amenazarlos, los maniataron de pies y manos y permanecieron unas dos horas y media dentro de la vivienda mientras revolvían cada ambiente.

Los asaltantes cargaron el botín en tres valijas y bolsos donde guardaron alrededor de 1.500.000 pesos, ropa, perfumes, celulares, notebooks, relojes, carteras, zapatillas y tarjetas bancarias, para finalmente escapar caminando del lugar.

A partir de tareas investigativas llevadas adelante por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría 5ta de Wilde y la Departamental, los investigadores analizaron cámaras de seguridad privadas y reunieron testimonios que permitieron reconstruir la fuga de los sospechosos.

Las imágenes captaron a los delincuentes cuando abandonaban la vivienda y escapaban a bordo de un Citroën C3 blanco con patente adulterada, vehículo que fue seguido hasta la zona de Dock Sud.

Con esos elementos, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Avellaneda solicitó tres órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías 1 de Avellaneda-Lanús y ejecutadas con apoyo de comisarías de la zona, personal de la Policía Local y efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

En el primero de los domicilios allanados, ubicado sobre la calle Laprida al 500, fue detenido Javier Alejandro Galarza Arias, un ciudadano peruano de 33 años. Allí los efectivos secuestraron una pistola calibre .22 marca Bersa con cargador y 14 municiones, 37 computadoras tipo notebook —muchas de ellas correspondientes al programa Conectar Igualdad— y 1.170.000 pesos en efectivo.

En un segundo procedimiento realizado sobre la calle Alem al 1100 fue apresado Jorge Leonardo Irusta, de 37 años, y se secuestró una caja de herramientas.

Finalmente, en otro allanamiento concretado también en Dock Sud fueron detenidos Rodrigo Jesús Paradela, de 38 años, y Walter Gabriel Bergadillo, de 42. En ese lugar la Policía incautó zapatillas, prendas de vestir, dos pasamontañas, guantes, un reloj marca Festina y cuatro perfumes.

Por disposición judicial, los cuatro acusados quedaron aprehendidos por el delito de robo agravado, mientras que sobre Galarza Arias también se inició una causa paralela por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, con intervención de la UFI 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.