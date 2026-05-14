Ataque a tiros, incendio intencional y 5 detenidos gracias a la inteligencia artificial

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante una serie de allanamientos en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de dos investigaciones por hechos de abuso de arma e incendio intencional.



Los procedimientos se concretaron a partir de información clave obtenida mediante el sistema Lince, la herramienta tecnológica del Gobierno de Santa Fe que procesa imágenes con inteligencia artificial en tiempo récord, y que permitió identificar a los presuntos involucrados.



Como resultado de los operativos de fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, fueron aprehendidas cinco personas mayores de edad y se secuestraron un arma de fuego, una réplica, cargador, municiones, teléfonos celulares, un automóvil, dos bicicletas y demás elementos de interés para ambas causas.

Incendio intencional

Al mismo tiempo se avanzó en otra investigación por un incendio intencional ocurrido el 25 de abril pasado frente a un domicilio de calle Guido y Spano al 1600, de Villa Gobernador Gálvez. El análisis de registros fílmicos mediante el sistema Lince permitió identificar a los sospechosos y solicitar tres órdenes de allanamiento, que se ejecutaron en domicilios ubicados en Urquiza al 2100 y dos en Levalle al 2500 de dicha localidad.