Saltó hacia el patio de la casa y sin importarle nada le robó la bici a una nena

Un delincuente apodado por los vecinos como el “Hombre Araña” trepó con agilidad un paredón, ingresó al patio de una vivienda y robó la bicicleta de una nena en apenas 25 segundos en el barrio Cerrito Sur.

El hecho ocurrió cerca de las 7.28 de la mañana, cuando el ladrón actuó solo y aprovechó la tranquilidad de la cuadra para concretar el robo sin ser advertido.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el sospechoso, encapuchado, escaló el paredón con rapidez, saltó hacia el patio y entró casi en puntas de pie para evitar hacer ruido. Fue directo hacia la bicicleta.

En cuestión de segundos, el delincuente tomó el rodado y lo arrojó por encima del muro hacia la vereda. Luego volvió a trepar con destreza para escapar del lugar y darse a la fuga antes de que alguien pudiera intervenir.

El accionar del ladrón generó indignación entre los vecinos de la zona, quienes difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad y reclamaron mayores medidas de prevención ante la reiteración de hechos delictivos en el barrio.