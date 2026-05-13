Los perseguían para robarles, la mujer se escondió detrás de un bolsón de arena y se salvó

Dos motochorros persiguieron a tres jóvenes para robarles en la localidad bonaerense de Temperley, partido de Lomas de Zamora, pero una de las víctimas logró salvarse al esconderse detrás de un bolsón apoyado sobre la vereda, mientras que los delincuentes escaparon tras la activación de una alarma vecinal.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Anchoris y Hungría, cuando las víctimas caminaban por la zona y fueron interceptadas por dos asaltantes que se movilizaban en una moto.

Según se observa en cámaras de seguridad, los delincuentes comenzaron a perseguir a los jóvenes mientras les exigían sus pertenencias. “Dame el celular”, les gritaban los asaltantes mientras avanzaban sobre el grupo.

Ante la situación, dos de los jóvenes escaparon corriendo, mientras que una mujer optó por esconderse detrás de un bolsón que se encontraba sobre la vereda para evitar ser vista.

Las imágenes muestran cómo los sospechosos buscaron a la víctima durante algunos segundos sin advertir dónde se encontraba escondida, por lo que finalmente desistieron del robo y huyeron del lugar.

Fuentes vecinales señalaron que, en medio del episodio, se activó una alarma comunitaria, situación que contribuyó a la fuga de los delincuentes.

Además, vecinos de la zona aseguraron que los rostros de los sospechosos ya circulan a través de redes sociales, donde presuntamente se exhiben con armas de fuego y distintos objetos robados.