Entró a un kiosco con una faca y amenazó con darle un puntazo para robarle la recaudación

Un delincuente encapuchado, con guantes y armado con una faca irrumpió en un kiosco de la localidad bonaerense de Moreno, amenazó con darle “un puntazo” al empleado y le robó la recaudación y el celular. Fue detenido durante un allanamiento realizado por efectivos de la Departamental y de la comisaría 1ra.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7, a cargo de las fiscales Érica Chiessi y Solange Castelli, quienes solicitaron una serie de medidas para identificar al acusado.

El hecho ocurrió el 20 de abril alrededor de las 20.30, en un comercio ubicado a pocos metros de la dependencia policial, cuando el asaltante ingresó violentamente al local y, tras pasar rápidamente del otro lado del mostrador, redujo a la víctima bajo amenazas.

“Dame toda la plata”, le exigió el ladrón mientras blandía el arma blanca y lo intimidaba con atacarlo si se resistía.

Según reconstruyeron los investigadores, el empleado entregó el dinero de la caja registradora y también su teléfono celular, mientras el delincuente continuaba amenazándolo.

“Dale, rápido”, lo apuraba el asaltante. Antes de escapar, le ordenó: “Ahora metete allá”, en referencia al fondo del comercio.

Tras concretar el robo, el sospechoso huyó caminando hasta su vivienda, aunque el recorrido pudo ser reconstruido a través del análisis de cámaras de seguridad realizado por personal policial y la fiscalía interviniente.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº3 otorgó una orden de allanamiento y los efectivos arrestaron al sospechoso.