Delivery de “dólares” sufrió una paliza y le robaron una mochila llena de billetes

Un delivery de "dólares" fue brutalmente asaltado por cuatro motochorros que lo golpearon y arrastraron por la vereda para robarle una mochila llena de dinero en el barrio porteño de Villa Santa Rita.

El violento hecho ocurrió cerca de las 12.40 del mediodía sobre la calle Helguera al 1400, cuando la víctima había llegado al lugar a bordo de una moto y fue interceptada por dos motos en las que se movilizaban cuatro delincuentes.

Según se observa en cámaras de seguridad, el hombre había estacionado sobre la vereda y todavía tenía colocado el casco cuando fue sorprendido por los asaltantes. Dos de ellos descendieron con los cascos puestos para evitar ser identificados y comenzaron a golpearlo sin mediar palabra.

En medio del ataque, la víctima intentó resistirse mientras era arrastrada por la vereda delante de un vecino que, al advertir la violencia de la situación, se alejó de la escena.

Los delincuentes le dieron trompadas y patadas, principalmente en la cabeza, hasta lograr quitarle una mochila en la que llevaba dólares. Luego escaparon rápidamente en las motos junto a sus cómplices.

“Fue todo muy raro. La víctima no quiso decir a qué departamento iba. Después terminó cambiando la versión, dijo que un amigo le hackeó el teléfono, le pidió plata y él se la llevó al lugar donde lo atacaron. Se contradecía mucho y no quería decir cuánta plata tenía ni dónde la había sacado”, relató un vecino.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 11 A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar y asistieron al damnificado.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, que inició actuaciones por robo y analizaba las cámaras de seguridad para identificar a los agresores.

Se trata del segundo ataque en un mes bajo la misma modalidad en la zona. En abril, un hombre esperaba en la puerta de un edificio en San Blas y Argerich y motochorros le abrieron la cabeza a culatazos para robarle la mochila con dólares.