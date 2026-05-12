Con un drone y un agente disfrazado descubrieron un cultivo indoor con 124 plantas de marihuana

Bajo los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente a la lucha contra el narcotráfico en todo el país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon un importante cultivo de Cannabis Sativa en la Provincia de Buenos Aires.

Dicho operativo se inició en febrero del corriente año, donde se verificaron maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes al menudeo, en la zona de Guernica.

Posteriormente, a partir de información aportada por un informante registrado en el marco de la Ley 27.319 (agente encubierto), quien dio cuenta de las maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes y la posible existencia de un cultivo de cannabis sativa, en un domicilio de la localidad de Glew, partido de Almirante Brown.

Asimismo, mediante el empleo de un vehículo aéreo no tripulado (V.A.N.T.) perteneciente a la Dirección General Sistemas Contra el Narcotráfico de esta Institución, se verificó y confirmó la existencia de un cultivo de cannabis sativa en los fondos de una propiedad emplazada en la localidad bonaerense de Glew.

En virtud de los elementos probatorios reunidos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Federico Villena, Secretaría N°1 a cargo de la Dra. Sabrina Fanello, ordenó al personal de la División Operaciones Área Metropolitana Sur de la PFA, la realización de tres allanamientos simultáneos en la zona antes mencionada.

Durante los allanamientos fueron detenidos un hombre y una mujer. Además se secuestraron 124 plantas de Cannabis Sativa, tres plantas secas con presencia de cogollos de marihuana junto a 437 gramos de cogollos de marihuana, 488 gramos de cocaína, dos carpas de cultivo, 25 artefactos de iluminación tipo para el cultivo indoor, 5 ventiladores, 3 equipos de aire acondicionado para climatizar el ambiente de cultivo.

Los detenidos junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.