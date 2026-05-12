Falsos cartoneros le robaron el auto con su beba en brazos y la sobrina de 6 años

Tres delincuentes que simulaban ser cartoneros asaltaron a una joven de 23 años en el partido bonaerense de Lanús, donde la amenazaron y la obligaron a descender de su auto junto a su beba en brazos y una sobrina de 6 años para luego escapar con el vehículo, que fue hallado abandonado a unas 15 cuadras del lugar del hecho.

El robo ocurrió cerca de las 14.47 sobre la calle Ferré al 1300, cuando la víctima acababa de estacionar su Peugeot 208 gris oscuro y se disponía a ingresar a su vivienda junto a las dos menores.

Los sospechosos llegaron a bordo de una moto que arrastraba un carro, con el objetivo de aparentar ser cartoneros. Eran tres hombres: dos se movilizaban en la moto y un tercero viajaba en el carro.

En esas circunstancias, uno de los asaltantes descendió encapuchado, cruzó caminando la calle y abrió la puerta del vehículo. Luego obligó a la mujer a bajar por la fuerza mientras sostenía a la beba y estaba acompañada por la sobrina.

“Pará, flaco, por favor”, se escucha decir a la víctima durante el asalto, de acuerdo a las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona.

El delincuente subió inicialmente al Peugeot, aunque segundos después advirtió que las llaves no estaban colocadas. Entonces volvió sobre sus pasos e interceptó nuevamente a la joven cuando estaba a punto de ingresar a la vivienda con las menores.

Tras apoderarse de las llaves, escapó rápidamente en el autO, mientras sus cómplices huyeron en la moto y el carro.

A partir de un operativo realizado por efectivos de la Comisaría 2da de Lanús, el Peugeot 208 fue encontrado abandonado a unas 15 cuadras de la escena del robo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, que trabaja en el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas para identificar y detener a los autores del hecho.