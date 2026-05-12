Santa Fe: descubrieron un túnel de 70 centímetros de profundidad en el pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero

Tras una sorpresiva inspección de rutina realizada en el Complejo Penitenciario Nº 11 de Piñero, detectaron una excavación intencional en uno de los pabellones destinados a internos de alto perfil.



Durante el operativo, agentes del Servicio Penitenciario también secuestraron un arma blanca de fabricación casera, por lo que la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso el cierre preventivo del sector intervenido.



“Las requisas a familiares, la revisión mediante escáner y las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones forman parte de los distintos anillos de control que se llevan adelante en todas las unidades penitenciarias”, explicó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.



La funcionaria remarcó además que “en los próximos meses comenzarán a habilitarse nuevas unidades penitenciarias, entre ellas El Infierno, lo que permitirá profundizar aún más los controles, tal como lo plantea el gobernador Maximiliano Pullaro”.



Y agregó: “Se terminó la etapa en la que los presos hacían lo que querían mientras la sociedad padecía las consecuencias”.



El procedimiento se desarrolló entre la medianoche y la madrugada del domingo, con participación de personal penitenciario y apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), en el marco de tareas planificadas de supervisión y control permanente.