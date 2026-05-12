Santa Fe: descubrieron un túnel de 70 centímetros de profundidad en el pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero

Tras una sorpresiva inspección de rutina realizada en el Complejo Penitenciario Nº 11 de Piñero, detectaron una excavación intencional en uno de los pabellones destinados a internos de alto perfil.
Durante el operativo, agentes del Servicio Penitenciario también secuestraron un arma blanca de fabricación casera, por lo que la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso el cierre preventivo del sector intervenido.
“Las requisas a familiares, la revisión mediante escáner y las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones forman parte de los distintos anillos de control que se llevan adelante en todas las unidades penitenciarias”, explicó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.
La funcionaria remarcó además que “en los próximos meses comenzarán a habilitarse nuevas unidades penitenciarias, entre ellas El Infierno, lo que permitirá profundizar aún más los controles, tal como lo plantea el gobernador Maximiliano Pullaro”.
Y agregó: “Se terminó la etapa en la que los presos hacían lo que querían mientras la sociedad padecía las consecuencias”.
El procedimiento se desarrolló entre la medianoche y la madrugada del domingo, con participación de personal penitenciario y apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), en el marco de tareas planificadas de supervisión y control permanente.
Más detalles del operativo:
Durante la requisa en el patio externo del pabellón, los agentes detectaron en el sector de baños una excavación de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad.
Además, secuestraron un elemento punzante metálico de unos 40 centímetros de longitud.
Tras el operativo, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del pabellón mientras avanzan las actuaciones correspondientes y las pericias sobre los elementos hallados.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que el hallazgo vuelve a poner de relieve la importancia de los controles sistemáticos dentro de las unidades penitenciarias para anticipar y neutralizar posibles situaciones de riesgo.
Régimen de Alto Perfil en el Servicio Penitenciario de Santa Fe:
Está vigente desde el 10 de diciembre de 2023 y se trata de un sistema especial de custodia y control dirigido a internos considerados de máxima peligrosidad, principalmente líderes de bandas narcocriminales de Rosario y Santa Fe que intentan seguir dirigiendo organizaciones criminales desde la cárcel.
Se divide en tres niveles (Nivel 1, Nivel II y Nivel III), con distintos grados de restricción
Se enmarca en la nueva Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad sancionada por la Legislatura provincial, que contempla la categorización de internos.
Las condiciones de los internos:
Los internos Alto Perfil que estaban dispersos en pabellones comunes o sectores de resguardo fueron trasladados a sectores de Seguridad Nivel 1 especialmente acondicionados.
Visitas sin contacto físico (a través de vidrio Blindex). Eliminación del ingreso de mercadería por parte de visitas para internos Nivel 1.
Audiencias judiciales exclusivamente virtuales para evitar traslados de alto riesgo.
Obligación de usar uniforme naranja en todo momento fuera del pabellón: visitas, audiencias, consultas médicas, etc.
Custodia: Grupo Especial de Celadores para Internos de Alto Perfil (GECIAP) es la unidad de élite del Servicio Penitenciario de Santa Fe encargada de la custodia, vigilancia y traslado de los internos de Alto Perfil.
Están sometidos al sistema de requisas por saturación y sorpresivas en horarios no previstos.
Elaboración permanente de informes de inteligencia coordinados con el área ministerial correspondiente.