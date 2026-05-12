Persecución a 100 kilómetros por hora para detener a un motochorro colombiano

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Boedo a un motochorro colombiano de 32 años, con antecedentes por robo a mano armada y pedido de captura, tras una persecución que se inició luego de una alerta del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y finalizó cuando perdió el control de la moto en la que escapaba.

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Motorizada, que durante un servicio preventivo fue alertado sobre el seguimiento de una Yamaha XSR700 gris que había protagonizado un robo en la zona.

El rodado fue detectado en avenida 9 de Julio y San Juan y, al recibir la voz de alto, el conductor escapó por distintas arterias, iniciando un seguimiento controlado.

Finalmente, el motociclista fue apresado en la intersección de Carlos Calvo y Quintino Bocayuva.

El motochorro contaba con antecedentes por robo a mano armada en 2025 y robo en 2024 y un pedido de captura por varios casos de robo del Juzgado Oral en lo Criminal y Correccional n° 9.

Durante la requisa se secuestraron 700 dólares, 92.100 pesos y la moto utilizada por el imputado.

Además, operadores del Centro de Monitoreo Urbano informaron que existían imágenes del mismo motochorro participando en otro robo modalidad arrebato ocurrido el 4 de mayo en Thames y Camargo, en el barrio de Villa Crespo.

Intervino la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del Dr. Gravella, que dispuso la detención del imputado y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.