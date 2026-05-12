Usaron una escalera para hacer una entradera y se tiraron del techo para ganar la calle

Tres hombres de entre 35 y 59 años fueron detenidos acusados de cometer una entradera en una vivienda de la localidad bonaerense de Avellaneda, de la que escaparon saltando desde un techo y huyendo en auto bajo la lluvia hasta que, en medio de una persecución policial, perdieron el control del vehículo y terminaron sobre la vereda.

El hecho ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada sobre la avenida Rivadavia al 3100, donde, según la investigación, los delincuentes utilizaron una escalera para ingresar a la propiedad de un hombre de 52 años.

Fuentes del caso indicaron que operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) de Dominico detectaron a tres sospechosos cuando escapaban del domicilio tras arrojarse desde el techo hacia la calle para abordar un Renault Clío negro en el que intentaron darse a la fuga.

A partir de la alerta emitida al 911, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), junto con personal de la comisaría cuarta y de la Jefatura Departamental de Avellaneda, montaron un operativo cerrojo y comenzaron una persecución bajo la lluvia.

Durante la fuga, un patrullero intentó interceptar a los sospechosos y, en la maniobra evasiva, el conductor del Renault Clío perdió el control del vehículo en la intersección de las calles Larralde y Paunero, donde terminó subido a la vereda y a pocos metros de incrustarse contra una vivienda.

Los tres ocupantes fueron reducidos y detenidos en el lugar tras un cacheo preventivo en el que los policías hallaron entre sus pertenencias dos pares de guantes negros, pasamontañas y distintas herramientas presuntamente utilizadas para cometer el robo.

Los sospechosos ueron identificados por la Policía como Benito Gerardo Castrufo, de 59 años; Rodrigo Sánchez Mariani, de 39; y Juan Manuel Galleguillo, de 35.

Además, los efectivos secuestraron el Renault Clío negro utilizado para la fuga, una escalera, guantes, una escalera, pasamontañas y herramientas.



La causa fue caratulada como “robo agravado por efracción en tentativa y resistencia a la autoridad”, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.