Tres encapuchados entraron a robar a una panadería y se llevaron el dinero de los sueldos

Tres delincuentes encapuchados ingresaron a una panadería de la localidad balnearia de Santa Teresita y robaron la recaudación del comercio, incluido el dinero destinado al pago de los sueldos de los empleados, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad y que es investigado por la Policía bonaerense.

El asalto ocurrió en el local “La Primavera”, ubicado sobre calle 8 N° 180, donde los ladrones irrumpieron con el rostro cubierto y se dirigieron directamente hacia el sector donde se encontraba el dinero, lo que hizo sospechar a las víctimas que contaban con información previa sobre los movimientos internos del comercio.

“Robaron todos los sueldos de nuestros trabajadores”, expresaron los dueños del local a través de una publicación difundida en las redes sociales de la panadería, donde además compartieron las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran a los sospechosos en primer plano.

Según indicaron los comerciantes, los asaltantes actuaron con rapidez y precisión, por lo que creen que pudo haber existido una tarea de inteligencia previa o incluso un posible entregador.

“Ahora un poco más tranquilos, luego de sufrir la inseguridad en nuestro espacio de trabajo, pasamos a contarles lo sucedido ya que recibimos muchos mensajes y merecen saber lo que pasó”, señalaron las víctimas en el comunicado difundido tras el robo.

En el mismo mensaje detallaron el impacto económico del hecho: “Nos ingresaron a robar y se llevaron todo el dinero de nuestro trabajo, entre ello, todos los sueldos de nuestros trabajadores”.

Finalmente, los propietarios reclamaron avances en la investigación y pidieron justicia. “Hacemos este posteo con el fin de comunicarles lo sucedido y con la esperanza de que se haga justicia y pueda recuperarse algo del dinero”, manifestaron.