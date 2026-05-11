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Policiales

Tres encapuchados entraron a robar a una panadería y se llevaron el dinero de los sueldos

El hecho ocurrió en un local de Santa Teresita. Los ladrones quedaron escrachados en primer plano en las cámaras de seguridad.

Por Redacción

Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 08:00

Tres delincuentes encapuchados ingresaron a una panadería de la localidad balnearia de Santa Teresita y robaron la recaudación del comercio, incluido el dinero destinado al pago de los sueldos de los empleados, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad y que es investigado por la Policía bonaerense.

El asalto ocurrió en el local “La Primavera”, ubicado sobre calle 8 N° 180, donde los ladrones irrumpieron con el rostro cubierto y se dirigieron directamente hacia el sector donde se encontraba el dinero, lo que hizo sospechar a las víctimas que contaban con información previa sobre los movimientos internos del comercio.

“Robaron todos los sueldos de nuestros trabajadores”, expresaron los dueños del local a través de una publicación difundida en las redes sociales de la panadería, donde además compartieron las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran a los sospechosos en primer plano.

Según indicaron los comerciantes, los asaltantes actuaron con rapidez y precisión, por lo que creen que pudo haber existido una tarea de inteligencia previa o incluso un posible entregador.

“Ahora un poco más tranquilos, luego de sufrir la inseguridad en nuestro espacio de trabajo, pasamos a contarles lo sucedido ya que recibimos muchos mensajes y merecen saber lo que pasó”, señalaron las víctimas en el comunicado difundido tras el robo.

En el mismo mensaje detallaron el impacto económico del hecho: “Nos ingresaron a robar y se llevaron todo el dinero de nuestro trabajo, entre ello, todos los sueldos de nuestros trabajadores”.

Finalmente, los propietarios reclamaron avances en la investigación y pidieron justicia. “Hacemos este posteo con el fin de comunicarles lo sucedido y con la esperanza de que se haga justicia y pueda recuperarse algo del dinero”, manifestaron.

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