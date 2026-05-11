Amenazó con un cuchillo a la empleada de un local, le robó la moto y la recaudación

Un delincuente armado con un cuchillo asaltó a la empleada de un local de ropa deportiva de la ciudad cordobesa de San Francisco, a quien amenazó de muerte para robarle la recaudación y la moto que tenía estacionada en la puerta del comercio, aunque antes de escapar decidió dejarle el teléfono celular sobre el mostrador.

El hecho ocurrió minutos después de las 10 en el comercio “Zona Deportiva”, ubicado sobre avenida Garibaldi al 1100, donde la joven trabajadora acababa de iniciar la jornada laboral cuando fue sorprendida por un hombre encapuchado que ingresó al local armado con un arma blanca.

Según quedó registrado por las cámaras de seguridad, el asaltante intimidó a la víctima y le exigió dinero y las llaves de la motocicleta.

“¿Esa moto que está afuera es tuya? Me la vas a tener que dar porque te voy a cagar apuñalando". No grites, dame las llaves y la plata, no te hagas la boluda. La necesito para comprar unos remedios”, le dijo el delincuente mientras la amenazaba con el cuchillo.

En las imágenes también se escucha a la mujer suplicar: “No, por favor, recién abro… Te doy la llave”.

Luego, el ladrón vació la caja registradora y continuó intimidando a la empleada. “Necesito la moto para irme… Mirá toda la plata que tenés acá, dijiste que no tenías nada”, expresó antes de retirarse del lugar.

Finalmente, el sospechoso escapó a bordo de una motocicleta Corven 110cc perteneciente a la víctima y con la recaudación del local. Antes de huir, se apiadó y dejó el teléfono celular de la joven sobre el mostrador.