Se trepó al capot para tratar de evitar el robo y se la llevaron colgando en el auto

Una mujer de 50 años sufrió graves heridas luego de ser arrastrada sobre el capot de su propio auto por delincuentes armados que le robaron el vehículo en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Marando, titular de la UFI Nº12 de La Matanza, quien analiza las cámaras de seguridad para reconstruir la fuga de los asaltantes e identificarlos.

El hecho ocurrió minutos antes de las 16 sobre la calle Rosales al 1100, cuando la víctima esperaba a su hija dentro de un Fiat Mobi y fue sorprendida por tres asaltantes armados.

Según las fuentes, los delincuentes la amenazaron a punta de pistola y la obligaron a descender del vehículo para apoderarse del auto

En medio de la desesperación, la mujer intentó impedir el robo y se trepó al capot del automóvil, pero los asaltantes aceleraron a toda velocidad y la llevaron colgando varios metros mientras escapaban.

“¡Hijo de puta, la vas a matar a mi mamá!”, gritó desesperada la hija de la víctima mientras corría detrás del auto y observaba cómo su madre era trasladada sobre el capot.

La secuencia terminó en la esquina, donde la mujer salió despedida del vehículo, cayó violentamente sobre el asfalto y quedó tendida en el suelo, mientras los delincuentes escapaban.

De acuerdo con los voceros, la víctima sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda, un corte en el cuero cabelludo y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras el ataque, vecinos de la zona asistieron a la mujer hasta la llegada de una ambulancia, que la trasladó al Hospital San Juan de Dios, donde permanecía internada.