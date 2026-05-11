Golpeó a su tía de 86 años para robarle 2 mil dólares y al otro día la llevó a hacer la denuncia

Una mujer de 86 años fue asaltada y golpeada en su casa de la localidad bonaerense de Carapachay por su sobrino que ingresó durante la madrugada con una llave, le robó 2.000 dólares y, horas después, la llevó en el mismo auto utilizado para el ataque hasta la comisaría para radicar la denuncia. El delincuente fue detenido por la DDI.

El hecho ocurrió el 7 de mayo cerca de las 4 de la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle Cosme Argerich al 2900, en el partido de Vicente López, donde reside la víctima, identificada como Melva Josefina Quinteros.

De acuerdo a la investigación, la jubilada se encontraba durmiendo cuando fue sorprendida dentro de su casa por un hombre que ingresó con una llave, con el rostro cubierto y portando un paraguas.

Según las actuaciones, el atacante la amenazó con un arma blanca, la redujo y la maniató, mientras le exigía dinero y la golpeaba para que revelara dónde guardaba sus ahorros. Finalmente, le sustrajo 2.000 dólares de sus ahorros.

Tras el asalto, una ambulancia del SAME asistió a la mujer en el lugar debido a las lesiones sufridas.

La pesquisa fue llevada adelante por personal de la DDI de Vicente López junto a efectivos de la comisaría sexta de Carapachay y del sistema de monitoreo municipal, quienes analizaron cámaras de seguridad privadas y públicas de la zona.

Los investigadores determinaron que el sospechoso había llegado y escapado en un Peugeot 208 azul. Al cotejar los datos del vehículo, establecieron que estaba registrado a nombre de Carlos Adolfo Guevara, de 48 años, sobrino de la víctima.

Las fuentes señalaron que uno de los elementos que terminó de comprometer al sospechoso fue que al día siguiente del robo trasladó a su tía en el mismo auto hasta la comisaría de Carapachay para realizar la denuncia.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción de Vicente López Oeste ordenó allanamientos de urgencia en domicilios de Del Viso y Pilar.

En una vivienda situada en la calle Independencia al 7600, en Del Viso, los efectivos detuvieron a Guevara y secuestraron el Peugeot 208 presuntamente utilizado en el hecho, un teléfono celular, una navaja y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo.

En tanto, en otro procedimiento realizado en una vivienda ubicada en la intersección de Jockey Club y Golf Club Chaco, en Pilar, fue apresado Carlos Daniel Guevara, de 27 años, acusado de encubrimiento.

El joven ocultaba en su domicilio parte del dinero sustraído por su padre, equivalente a un millón de pesos, además de un teléfono celular que también fue secuestrado.

La causa quedó a cargo de la UFI de Vicente López Oeste, que continúa con la investigación.