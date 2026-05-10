Un ladrón recién salido de la cárcel y su cómplice asaltaron a dos jubilados de 84 años

Personal de la Comisaría 3ra de Tigre recibió la alerta de un matrimonio de jubilados quienes habían sido asaltados en su casa en Rincón 480. Según las víctimas, primero escucharon un fuerte ruido y acto seguido se apersonaron dos ladrones armados que los golpearon y después les robaron.

La policía revisó registros fílmicos de las calles aledañas al hecho y descubrió cómo los delincuentes, de forma impune, caminaban con un bolso en mano como si nada. Gracias al dato de la vestimenta y trazando posibles trayectorias, los rastrearon hasta el barrio Bancalari.

A partir de tres órdenes de allanamientos lograron detener a un hombre de 20 años y a otro de 30. Este último había salido de la cárcel hace 9 meses luego de cumplir una condena por robo calificado doblemente agravado por el uso de arma de fuego, por tentativa de homicidio e incendio.

Ahora ambos enfrentan una imputación por robo agravado por su comisión con efracción, en lugar en poblado y en banda y con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar.