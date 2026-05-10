Se movían en un Uber y asaltaban comercios delante de clientas con sus hijos

Dos delincuentes fueron detenidos acusados de integrar una banda que se movilizaba en vehículos de aplicación y asaltaba comercios de la zona de Los Hornos, incluso delante de clientas que se encontraban con sus hijos.El procedimiento fue realizado por efectivos de la Jefatura Departamental y personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría 3ra, que llevaban adelante una investigación por una serie de robos cometidos en locales comerciales del sector.

Según indicaron las fuentes, los sospechosos fueron identificados como Germán Nicolás Insaurralde, de 31 años, sobre quien pesaba una orden de detención, y Nahuel Maximiliano López, de 26, quien quedó aprehendido durante el operativo.

La pesquisa se inició a raíz de varios hechos de robo ocurridos en la zona comercial de Los Hornos, donde dos delincuentes ingresaban a los negocios y, mediante intimidación, sustraían dinero y distintos elementos de valor.

Los investigadores determinaron que los acusados alternaban domicilios para evitar ser localizados y que se trasladaban en vehículos de la aplicación Uber para concretar los asaltos y dificultar el seguimiento policial.

Tras distintos allanamientos con resultados negativos, los efectivos profundizaron las tareas investigativas y el jueves, cerca de las 19.10, detectaron a ambos sospechosos circulando a bordo de un auto de aplicación en la zona de calles 52 y 155.

A partir de allí se montó un seguimiento encubierto y, con apoyo de móviles policiales, el vehículo fue interceptado en la intersección de calles 44 y 155.

Durante la requisa, los policías secuestraron una réplica de pistola calibre 9 milímetros de acero que uno de los acusados llevaba en la cintura, además de prendas de vestir presuntamente utilizadas en los robos y dos teléfonos celulares.

La causa quedó en manos de la UFI 7 y la UFI 11, que investigan la participación de los detenidos en distintos hechos delictivos registrados en comercios de la región.